Luka Doncic è diventato il miglior esordiente nella storia dei playoff NBA

Al secondo anno con i Dallas Mavericks, nessuno si stupisce più di Luka Doncic. Eppure, lo sloveno riesce sempre a trovare un modo per suscitare ammirazione. Nella scorsa notte, è sceso in campo per la prima volta in una partita di post season, contro i Los Angeles Clippers.

Nonostante i texani abbiano incassato una sconfitta, Doncic ha messo a referto 42 punti, con 7 rimbalzi e 9 assist, che l’hanno reso il miglior marcatore della storia NBA all’esordio ai playoff.

Il precedente record di 36 punti apparteneva ex aequo a Derrick Rose e Abdul-Jabbar. È diventato inoltre uno dei pochi giocatori ad aver siglato più di 40 punti ai playoff al di sotto dei 21 anni, insieme a Magic Johnson, LeBron James e Tracy McGrady.