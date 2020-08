Lewandowski: “Klopp? E’ capace di dirti qualsiasi cosa. Parlo di cose brutte”

A Espn: “Klopp ha due facce. Si vede che per i suoi giocatori è un po’ come un padre, ma ha anche una parte di sé che è quella dell’allenatore, del gestore di uomini”

Robert Lewandowski ha parlato di Jurgen Klopp a Espn. Lo ha dipinto come un tecnico dall’atteggiamento paterno ma pronto a rintuzzare i suoi anche duramente, se necessario.

“Il mio allenatore preferito è Jurgen Klopp. E dopo di lui c’è Pep Guardiola., al 100%. Klopp ha due facce. Si vede che per i suoi giocatori è un po’ come un padre, ma ha anche una parte di sé che è quella dell’allenatore, del gestore di uomini. È capace di dirti qualsiasi cosa. E non parlo di cose buone, ma di cose brutte”.