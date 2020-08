L’Equipe celebra Neuer il portiere che ha imparato da hockey e pallamano

Il quotidiano francese intervista due grandi ex portieri delle due discipline: «Ha una tecnica che somiglia alla nostra». Così ha fermato Neymar e Mbappé

“Neuer multisport” titola L’Equipe che all’indomani della vittoria del Bayern in Champions contro il Psg, celebra il grande protagonista della serata: il portiere tedesco.

La sua enorme ombra, con un braccio alzato e un ginocchio a terra, perseguiterà le notti degli attaccanti di Lione e Psg. Manuel Neuer ha portato il Bayern Monaco alla sua sesta Champions adottando alla perfezione una tecnica straordinaria che prende in prestito dai portieri di altri sport: hockey e pallamano.

L’Equipe compie una interessante operazione giornalistica. Lascia la parola a due grandi portieri francesi di hockey e pallamano (che in Francia è sport nazionale, seguitissimo).

Intervistano Cristobal Huet l’unico francese ad aver vinto la Stanley Cup il leggendario trofeo dell’Nhl (l’Nba dell’hockey su ghiaccio). Lo fece con i Chicago Blackhawks.

La gamba flessa di Neuer, il ginocchio a terra, il polpaccio rivolto verso l’esterno, è un gesto caratteristico dell’hockey. Huet dice che ricorda i vecchi portieri di hockey, prima che lo stile venisse rivoluzionato da Patrick Roy che coniò lo stile “farfalla”, con due ginocchia a terra.

L’altro sport cui Neuer si è ispirato è la pallamano.

A parlare è Jean-Luc Kieffer che lavora nella Nazionale francese e ha allenato generazioni di giovani portieri a Strasburgo.

«Sono un suo fan da molto tempo, è un piacere guardarlo. Ha una tecnica che assomiglia alla nostra. Quando esce, lavora insieme con le mani e i piedi. Alla prima occasione del Psg, quella di Neymar, tocca prima il pallone col piede, poi è la mano a sostegno (in Italia forse diremmo di richiamo, ndr) che lo salva. Negli uno contro uno, rimane fermo sulle gambe e accorcia con i piedi, grazie ai suoi grandi arti. Spesso, i portieri di calcio si allungano su un lato, e nel tempo che impiegano per stendersi la palla è già passata, a meno che non siano gatti»