Lecce, il medico sociale si dimette e accusa Liverani (esonerato)

Non solo l’esonero dell’allenatore Fabio Liverani. Nel Lecce si dimette anche il medico sociale, Giuseppe Palaia. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, lo storico dottore del club salentino punta il dito contro l’allenatore:

“Si è concluso il mio rapporto di collaborazione, in qualità di responsabile sanitario, con l’ U.S. Lecce per espressa volontà del sig. Fabio Liverani, responsabile tecnico, che ha addotto presunti contrasti tra di noi, se contrasti possono chiamarsi le dispute per la gestione degli atleti infortunati così numerosi come mai nella mia quarantennale carriera di medico da campo”.