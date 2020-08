In Germania esaltano Flick e punzecchiano Guardiola. «Al Bayern non serve più un allenatore star»

La Faz: «È pragmatico, non dogmatico. Può vincere il triplete alla prima stagione, proprio come Pep. Ma lui è un nonno. C’era bisogno di uno che parlasse con i giocatori»

La Faz esalta Hansi Flick. E non potrebbe essere altrimenti dopo l’8-2 rifilato al Barellona e all’indomani della clamorosa sconfitta subita dal Manchester dell’ex Guardiola. In campo, i bavaresi troveranno il Lione di Rudi Garcia.

L’autorevole quotidiano non rinuncia a punzecchiare il tecnico catalano:

Alla fine di un lungo processo di riflessione in cui, come un gran maestro di scacchi, ha elaborato una strategia che avrebbe dovuto sopraffare il suo avversario, Guardiola ha travolto la sua stessa squadra. Ha sacrificato il fantasista Foden, il miglior uomo contro il Real Madrid, alla sua idea di una catena difensiva a tre. Al termine della partita, De Bruyne, ha commentato la sconfitta con un’espressione inespressiva, con una risposta che ricorda la prima frase de “La mia Africa” di Karen Blixen: “Avevo una fattoria in Africa”. Ecco, De Bruyne ha detto: “L’allenatore aveva un piano”. Il Bayern – scrive la Faz – non affronteranno la loro storia, ne stanno scrivendo una nuova. Invece di Hansi contro Pep, è Hansi contro Rudi. (…) Se Hans-Dieter Flick, che tutti conoscono solo con una I alla fine, dovesse mettere la ciliegina sulla torta alla sua prima stagione da capo allenatore domenica, sarebbe lui il nuovo Pep. Solo Guardiola è riuscito finora a vincere il triplete alla sua prima stagione da allenatore. All’epoca aveva 38 anni, Flick ne ha 55 ed è un nonno.

Ma qual è il segreto di Flick?

Due settimane fa, in un’intervista concessa proprio alla Faz, Uli Hoeness descrisse la grande differenza tra i due allenatori: “Ho sempre pensato che grandi allenatori come Van Gaal, come Guardiola, dovessero sempre tenere le distanze dai giocatori. Pep non era uno che, come Hansi, entrava negli spogliatoi alle 9:30 e chiedeva: come stai, hai dormito bene, come sta la donna? Oggi i giocatori pensano molto di più ai sistemi di gioco, alle tattiche, al lavoro di squadra e quindi comunicare di più con l’allenatore. Ecco perché hai bisogno di qualcuno cui piaccia parlare con loro e che vada d’accordo con loro”.

La Faz scrive che Flick “è un allenatore pragmatico e non dogmatico”.

È meglio se una squadra si sente a proprio agio con lo stile di gioco che gli viene chiesto. Anche la squadra deve voler giocare in quel modo. E come tutti possono vedere, il Bayern è compatto. E mai questa volontà collettiva, intuita e acuita da Flick, ha avuto un effetto così brillantemente distruttivo come ha fatto contro il grande vecchio Barça. Bisognava prendersi a pizzichi. Era davvero la stessa squadra che, sotto il cauto Kovac, è quasi volata fuori dalla Coppa a Bochum meno di dieci mesi fa e ha perso 5-1 a Francoforte? Da 1-5 a 8-2, un’incredibile metamorfosi. Così il Bayern inizia a lasciarsi alle spalle l’era del Pep, anche senza un duello con Pep. Giocosamente beneficiano della sua influenza. Ma ci sono voluti allenatori più empatici, come Heynckes e Flick, per liberare tutta l’energia di questa squadra e per guidarla con saggezza. Il Bayern di Guardiola ha sempre brillantemente superato il novanta per cento della stagione, ha sempre vinto il campionato ma poi, nelle ultime partite a eliminazione diretta della Champions League, è arrivato mentalmente esausto. La freschezza mentale dei ragazzi di Flick sembra inesauribile. Questo è possibile solo attraverso l’istinto dell’allenatore che capisce di cosa ha bisogno la squadra. Ciò che non serve più è una star della panchina.