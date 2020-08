Il Napoli prova a recuperare Insigne per il Barcellona: «Abbiamo il dovere di provarci…»

Su Repubblica Napoli. Sarà una corsa contro il tempo. Il capitano vuole esserci ad ogni costo. Si deciderà dopo la rifinitura o addirittura sabato mattina in Spagna

Ieri il Napoli ha ufficializzato il referto della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Insigne dopo l’infortunio in Napoli-Lazio. La diagnosi parla di «lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo». Repubblica Napoli scrive che servirà una corsa contro il tempo per fare in modo che il capitano si riprenda in tempo per la partita del Camp Nou. Per quanto riguarda Insigne, vuole esserci ad ogni costo.

“E l’attaccante della Nazionale, che nella notte di Champions League vuole essere protagonista a tutti i costi e sta continuando a sottoporsi alle terapie del caso, dovrà anche convincere Gattuso di essere al cento per cento”.

Il club farà di tutto per recuperarlo.

“Si naviga a vista, insomma. Ma con due certezze: il Napoli farà tutto il possibile per rimettere in sesto Insigne e il capitano è disposto a sua volta a stringere i denti, sfruttando al massimo il tempo – purtroppo esiguo – che gli resta per recuperare. Proprio per questo motivo i dubbi sulla presenza in campo del leader azzurro contro il Barcellona si protrarranno certamente fino alle ultime ore della vigilia, al termine della seduta di rifinitura. Sempre che la decisione definitiva non venga presa addirittura in Spagna, sabato mattina «Abbiamo il dovere di provarci…», sussurrano da Castel Volturno, lasciando intendere che se non ci fossero di mezzo gli ottavi di Champions League i ragionamenti sarebbero

stati molto probabilmente diversi”.