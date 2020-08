Il Giornale: Si chiude il torneo dei guardoni

Per Tony Damascelli che commenta la fine della stagione della Serie A in cui forse si è perso di vista il calcio

Il calcio e gli stadi si sono trasformati in una sorta di condominio urlante, mentre prima tutto questo era solo un’appendice al calcio, quello vero.

Ci hanno in segnato a “spiare” invece che a “osservare”, la bulimia di partite non ha concesso tregue diurne e serali alle famiglie, in alcuni casi si è arrivati alla prenotturna. Per fortuna è finita