Hysaj chiede 2,6 milioni per 4 anni. Il Napoli ne offre poco più di 2. Trattativa complicata

Sul Mattino. In ogni caso, Giuntoli ha chiarito che l’albanese resterà anche se in scadenza, perché Gattuso lo considera intoccabile

Non è affatto agevole la trattativa per il rinnovo di Hysaj con il Napoli. C’è distanza tra le richieste dell’albanese e quanto il Napoli è disposto a concedergli. Il Mattino scrive:

“Ma poi va capito come andare avanti con Hysaj: l’agente Giuffredi ha preso atto delle richieste del terzino che spinge per un rinnovo importante (2,6 milioni per i prossimi 4 anni). Il Napoli tentenna, offre poco più di 2 milioni e la fumata bianca così è complicata. Ma in ogni caso Giuntoli è stato chiaro: Hysaj resta anche se va in scadenza, perché Gattuso lo considera praticamente intoccabile. Così come Ringhio sta facendo pressing su Maksimovic: insiste perché il serbo torni a sedersi con il club”.