Giuffredi è anche l’agente di Veretout, e ribadisce: «Non va al Napoli, rimane alla Roma»

L’agente di Mario Rui e Hysaj cura anche il centrocampista francese che piace a Giuntoli per il dopo Allan che andrà all’Everton per 25 milioni

De nuevo tu. Il Napoli si imbatte ancora una volta in Mario Giuffredi agente di Hysaj, Mario Rui e anche di Veretout il centrocampista della Roma che Giuntoli e Gattuso hanno individuato come successore di Allan che dovrebbe trasferirsi all’Everton per una cifra che al massimo potrà essere di 25 milioni.

Oggi a Romagiallorossa è intervenuto Giuffredi che ha dichiarato: “Se Veretout può andare al Napoli? Assolutamente no, rimane alla Roma”. Dichiarazioni peraltro non nuove, lo aveva detto anche in precedenza.