Gazzetta: Setien recupera parte degli infortunati in vista del Napoli

Il tecnico del Barcellona è ancora alla ricerca dell’undici titolare da schierare in Champions contro il Napoli. Sicuri Messi e Suarez

Campionato finalmente concluso per il Napoli, ora si guarda alla Champions,e la Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione del Barcellona che ha ritrovato ieri Griezmann e Dembélé. Setien può dunque tirare un sospiro di sollievo

non avrà gli squalificati Busquets e Vidal e con Arthur almomento ai ferri corti con il club è alla ricerca di un undici titolare che al momento presenta diverse incognite. Rakitic o De Jong faranno da “pivote” e il terzo centrocampista dovrebbe uscire dal ballottaggio tra l’inesperto ma elettrico Riqui Puig e il sempre utile Sergi Roberto. Davanti con Messi e Suárez fissi resta una maglia: Ansu Fati è in evidente vantaggio rispetto ai due francesi convalescenti citati in apertura.