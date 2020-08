Gazzetta: la Juve potrebbe aspettare Milik a parametro zero

Il Napoli fa ostruzionismo e chiede troppo. A questo punto Pirlo e Paratici potrebbe aspettare un anno. In pole position c’è Dzeko

Nel colloquio di ieri tra Pirlo e Paratici si è parlato anche del centravanti per la prossima stagione che entrambi vogliono portare presto alla Continassa. Non è affatto tramontata l’ipotesi Milik, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, dal momento che il polacco ha un accordo di massima con il club, ma il Napoli fa ostruzionismo, soprattutto per la chiusura dell’affare e così c’è la possibilità che possa slittare

E può anche far slittare lo sbarco a Torino nel 2021, a parametro zero

Proprio per questo il club torinese ha messo al vaglio altri nomi per sopperire alla oramai certa partenza del Pipita. In pole position c’è Dzeko. Ci sono anche Morata e Jimenez.