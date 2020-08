Gazzetta: Ghoulam è sul mercato, per 10 milioni si chiude

L’esterno algerino è ai margini della squadra da tre stagioni, da quando subì il primo infortunio al ginocchio sinistro, contro il Manchester City, al San Paolo, in una gara di Champions League.

Anche per Ghoulam potrebbe essere vicino l’addio al Napoli, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport

sulla fascia sinistra, potrebbe prospettarsi il dualismo Mario Rui-Reguilon, perché Faouzi Ghoulam è già sul mercato, il Napoli aspetta un’offerta decente per cederlo: con 10 milioni di euro l’affare si potrebbe pure fare. L’esterno algerino è ai margini della squadra da tre stagioni, da quando subì il primo infortunio al ginocchio sinistro, contro il Manchester City, al San Paolo, in una gara di Champions League.

Per il terzino sono stati fatali i due infortuni dai quali non è più riuscito a riprendersi completamente, proprio nel momento in cui era considerato tra i migliori interpreti al mondo nel proprio ruolo. Ricordiamo che Ghoulam ha un ingaggio di 3,5 milioni di euro all’anno, una cifra davvero pesante per il bilancio azzurro che ha necessità di sfoltire il monte ingaggi in vista di una prossima stagione senza Champions