Gazidis: “Ibra? Stiamo facendo il possibile per trattenerlo. Sono ottimista”

Il Milan ha presentato in conferenza stampa il ritiro estivo. Queste le parole dell’amministratore delegato Ivan Gazidis.

“Abbiamo una squadra giovane che sta crescendo molto e lo sta facendo molto bene. Una parte importante del nostro progetto è la continuità così che si possa andare avanti su questa strada. Naturalmente non pensiamo soltanto a calciatori giovani, ci vuole equilibrio fra giovani e calciatori di esperienza. Abbiamo una sfida importante davanti a noi: dobbiamo sviluppare la squadra in diversi modi, ma soprattutto dobbiamo restare in un contesto finanziario virtuoso e sostenibile. Il percorso dello stadio in questo senso sarà importante, ma non sarà concluso in poco tempo”.

Su Ibrahimovic:

“Ibra è stato un giocatore importante in questa squadra e in questa stagione. Vogliamo proseguire insieme e stiamo facendo il possibile per trattenerlo. Stiamo lavorando per farlo continuare con noi e spero si possa chiudere in tempi brevi. Sono ottimista”.

Sul mercato e il Fair Play.

“Fortunatamente abbiamo una proprietà molto solida che ha già fatto investimenti significativi. Ciò che però è più importante è che gli investimenti siano quelli giusti e dobbiamo farli pensando soltanto ad aggiunte valide per il nostro progetto e per la crescita di questo gruppo. Dobbiamo fare i conti con il Financial Fair Play che c’è ed è reale. Lo scorso anno abbiamo avuto un bilancio con 150 milioni di perdite e dobbiamo agire controllando questo deficit. È un mercato quello che ci troviamo davanti con molte incognite che ancora vede molte realtà ancora “nascoste”. Saremo molto attenti, faremo i cambiamenti giusti. Credo che in questo mercato ci potranno essere molti movimenti verso la fine del mercato e certamente potremo avere dei benefici da questa sessione”.