Gattuso su Pirlo alla Juve: «So’ cazzi suoi adesso»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso dopo la sconfitta subita in Champions dal Barcellona ha commentato ai microfoni di Sky la fresca nomina di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus?

Gattuso ha poi specificato

«Non lo dico per la Juve, ma per il mestiere di allenatore che è difficile e non basta aver fatto una grande carriera come calciatore. Sicuramente si dorme poco. Poi beato lui che comincia alla Juve»