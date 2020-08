France Fooball, Koulibaly e il City hanno trovato un accordo salariale

Quello che continua a mancare è l’ok di De Laurentiis per ottenere finalmente una plusvalenza XXL sul difensore acquistato per 8 milioni di euro da KRC Genk nel 2014

France Football scrive sul futuro di Kalidou Koulibaly spiegando che sarebbe per lui il momento giusto per trovare una nuova squadra e soprattutto per il Napoli di mettere a segno una plusvalenza XXL su un giocatore che ha acquistato 8 milioni di euro da KRC Genk nel 2014.

È stato persino trovato un accordo salariale con il giocatore! Resta da fare un’intesa con il Napoli. Finora il City non ha fatto proposte al club italiano. L’unica certezza è che il futuro del giocatore è nelle mani del suo presidente. Interrogato sull’argomento, ha risposto che era necessario “chiedere a Manchester City, Manchester United e PSG”

Tuttavia Koulibaly non è scontento di restare a Napoli dove è un idolo per i suoi tifosi