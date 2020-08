Ferrero: «Sono un presidente operaio: barcollo ma non mollo»

Alla Gazzetta. «Quagliarella? Oggi è quello che Vialli e Mancini sono stati in passato: un simbolo e non solo il capitano, e uno dei migliori attaccanti della storia moderna del calcio italiano».

La Gazzetta dello Sport intervista il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero.

«Sto pagando l’impulsività, la mia genuinità e anche una certa inesperienza nelle strumentalizzazioni mediatiche, un po’ macchiavelliche, che certamente in tutti i settori e non solo nel calcio sono di casa. Ero e sono un presidente operaio: barcollo ma non mollo. Chi non fa non sbaglia, l’importante è fare e non arrendersi mai. Sono orgoglioso e onorato a prescindere di essere il presidente del club con i colori più belli del mondo e lavoro: è la mia risposta alle tante parole».