Fabian Ruiz, l’agente: “Con Gattuso ha iniziato in un ruolo diverso poi ha disputato grandi partite”

Miguel Alfaro, uno degli agenti della ‘You First’ che rappresenta Fabian Ruiz, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it sul futuro del calciatore spagnolo

“Fabian è cresciuto col passare del tempo, in una stagione molto particolare. Con Gattuso ha iniziato in un ruolo diverso dalle sue abitudini, e tornando nella sua posizione ha disputato delle partite a livello spettacolare”.

Un’annata strana, è vero, conclusa però con la vittoria di un trofeo.

“Sì, l’anno in fondo è stato positivo. Ha portato a casa un titolo e nella fase finale è migliorato molto, nonostante un inizio di stagione strano per il club. Ha dimostrato ancora una volta di avere il potenziale per raggiungere il livello più alto possibile nel ruolo di ‘tuttocampista”.