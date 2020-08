Daniele Orsato dirigerà la finale di Champions League Bayern-PSG

Scelto l’arbitro italiano per l’atto conclusivo della Champions. L’anno scorso a Rocchi toccò la finale di Europa League. Al VAR Irrati e Guida

Sarà Daniele Orsato a dirigere la finale di Champions League, in cui si sfideranno Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Avevamo sottolineato come fosse il profilo più adatto e probabile per un impegno del genere.

Gli assistenti saranno Manganelli e Giallatini, il quarto uomo sarà il rumeno Hategan mentre al VAR ci saranno Irrati e Guida.

Un altro attestato di stima internazionale, dunque, per la classe arbitrale italiana, dopo la designazione di Gianluca Rocchi lo scorso anno per la finale di Europa League.