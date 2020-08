Dall’Inghilterra: nessuna offerta del City per Koulibaly. Guardiola non è convinto

L’account inglese che si occupa di calciomercato, Indykaila, di solito molto ben informato, frena l’entusiasmo italiano per l’affare Koulibaly-Manchester City.

Il primo tweet è dedicato proprio ai media italiani definiti eccitati dall’offerta del City per Koulibaly. “Quei ragazzi dovrebbero calmarsi, non c’è alcuna offerta del Manchester City che considera Koulibaly l’ultima carta da giocarsi. La sua età e le sue condizioni fisiche rappresentano un ostacolo.

In un secondo tweet, spiega che Guardiola non è convinto al 100% e che invece il consiglio vorrebbe acquistare il giocatore. Domani si terrà una riunione per decidere.

The Italians reporters getting excited about Kalidou Koulibaly bid from @ManCity

Them guys should calm down. No bid. #MCFC will only go for him at last resort. His age is big issue & his physique is big worry.

— indykaila News (@indykaila) August 18, 2020