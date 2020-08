Che cosa ha fatto Eriksen a Conte? L’Inter batte 2-0 il Getafe

Dopo lo show da vittima, Conte va ai quarti di Europa League. Reti di Lukaku e del danese (ancora in panchina). Il Getafe sbaglia un rigore sull’1-0

Antonio Conte ha avuto il grande merito di prendersi la scena. Prima che altri lo inchiodassero con una serie di domande, soprattutto una: ma come hai fatto a buttare lo scudetto? Prima che questo accadesse, Conte ha dato vita al più grande show vittimistico della storia del calcio televisivo. L’Inter non ha gradito e ha allertato gli avvocati. Intanto è ripresa l’Europa League e ci sarebbe un’altra domanda riservata all’allenatore dell’Inter: come fai a non far giocare Eriksen? Visto, tra l’altro, che in mezzo al campo hai Brozovic e Gagliardini.

Intanto l’Inter ha battuto 2-0 il Getafe e si è qualificata per i quarti di finale di Europa League. Reti di Lukaku (un gol dei suoi, di sinistro in diagonale, col difensore con la testa tra le nuvole) e Eriksen che ha raddoppiato a dieci minuti dalla fine, subito dopo essere entrato. Per lui un’altra panchina. Sull’1-0 rigore per il Getafe per tocco di mano di Godin. Molina dal dischetto ha tirato fuori.

Il Getafe ha cominciato bene, ha sbagliato un paio di gol in avvio. Poi, però, la squadra spagnola si è via via ammosciata. Bravissimo Handanovic in un paio di occasioni. La vittoria dell’Inter è stata meritata pur non avendo creato nulla di straordinario. Nei quarti affronterà la vincente del doppio confronto tra Bayer Leverkusen e Rangers Glasgow con i tedeschi che hanno vinto la prima fuori casa per 3-1.