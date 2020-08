Castel di Sangro si prepara a ricevere il Napoli: la città si tinge d’azzurro per il ritiro

Dal 24 agosto al 4 settembre la squadra di Gattuso svolgerà il ritiro in vista del prossimo campionato nella cittadina abruzzese

Castel di Sangro, cittadina in provincia di L’Aquila, si prepara ad accogliere il ritiro estivo del Napoli, che ha scelto le montagne abruzzesi per preparare il prossimo campionato di Serie A, al via tra meno di un mese. Dal 24 agosto al 4 settembre, Gennaro Gattuso lavorerà lì con la squadra, dove sono in programma anche alcune amichevoli che potrebbero vedere una partecipazione ridotta di pubblico.

Intanto, come si vede dalle immagini, Castel di Sangro si prepara ad accogliere gli azzurri.