Cairo: “Con me solo tre stagioni negative su 15. Nel 2005 trovai solo macerie”

Sulla stagione appena conclusa e sull’intera sua gestione, Cairo ha detto:

“Ho ripensato al mio percorso di 15 anni, e quali sono le stagioni in cui sono veramente deluso? Sicuramente la retrocessione del 2009, poi il 2010 che non facemmo nemmeno i play-off, poi questa stagione perché avevamo altre aspettative. Ci sono tre stagioni negative su 15, poi tante altre belle cose. Come la prima promozione o il ciclo con Ventura, con tanto di Europa League e una sconfitta immeritata contro lo Zenit. Con Mihajlovic facemmo bene, poi anche l’anno dopo con l’esonero di Sinisa e l’arrivo di Mazzarri non è un risultato da buttare. Per questo non so se è giusto buttare via tutto: anche a me spiace per i tre anni deludenti, ma ce ne sono altre di buon livello. Nelle ultime due stagioni ho perso 12-13 milioni all’anno, e non è poco. Se per essere apprezzato devo tutti gli anni perdere 20-30 milioni, non me lo posso permettere. E non credo sia giusto farlo”.