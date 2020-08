Barcellona, i convocati di Setién per la sfida contro il Napoli

Rientrano in lista Griezmann, Lenglet e Araujo, non Dembélé che non ha avuto il via libera dallo staff medico

Il Barcellona ha reso nota la lista dei calciatori convocato da Setien per la sfida di Champions di domani sera contro il Napoli, torna Griezmann, ma resta fuori Dembélé che dovrà sperare che i suoi compagni affondino gli azzurri per poter tornare in campo a Lisbona

Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Suarez, Messi, Neto, Langlet, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Junior, Pena, Puig, Ansu Fati, Araujo, Monchu, Mingueza, Konard, Reis, Jandro.