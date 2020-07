Una ventenne accusa l’ex Fiorentina Diakhate di aggressione, lui si difende: legittima difesa

L’ex Fiorentina Abdou Diakhate è accusato di aggressione ai danni di una ventenne in discoteca. La vicenda è sul Corriere della Sera. E’ la stessa ragazza ad aver denunciato l’accaduto in Questura e poi in un video su Facebook. L’aggressione risale alla notte tra il 23 e il 24 luglio, in un dancing nell’ex Ippodromo nel parco delle Cascine, a Firenze, il “Summer Suite Mulina”.

«Mi ha aggredita un ex calciatore della Fiorentina. Quell’uomo, che conoscevo da anni, mi ha chiamato dicendomi che voleva parlare con me. Ma quando mi sono avvicinata mi ha colpita con un cazzotto e mi ha rotto la mandibola».