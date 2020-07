Ugolini: “Gattuso cerca la migliore formazione possibile per il Napoli”

Nei collegamenti dai campi di Sky Massimo Ugolini ha commentato la sfida che il Napoli si appresta ad affrontare al San Paolo contro l’Udinese

“Il Napoli cerca la migliore formazione possibile, la cerca Rino Gattuso. La presenza di Lobotka in mezzo al campo che è un giocatore più verticale significa che il Napoli cerca un gioco più offensivo. Sta crescendo la fiducia nei sui confronti da parte di Gattuso ed è un segnale importante. Come il ritorno del tridente ufficiale di Insigne, Mertens e Callejon, non che abbiamo fatto male a Bologna gli altri, ma le garanzie di quei tre sono al momento imprescindibili”