Ufficiali le date dei Mondiali 2022 in Qatar: si gioca dal 21 novembre al 18 dicembre

Il calendario dei Mondiali 2022, che si disputeranno in Qatar, è stato ufficializzato. Si giocheranno dal 21 novembre al 18 dicembre, con le partite che si giocheranno alle 11:00, alle 14:00, alle 17:00 e alle 20:00 del nostro fuso orario. La finale si giochera alle 18:00 al Lusail Stadium, che ospita 80 mila spettatori.

