Tuttosport: il Napoli prova a ricucire lo strappo con la Roma per Under e Veretout

Il francese è balzato al primo posto nell’interesse del club azzurro, anche se Gattuso lo vede meglio come playmaker: uno tra Demme e Lobotka di troppo?

Il mercato in entrata del Napoli non finisce con Osimhen. Il club di De Laurentiis, scrive Tuttosport, sta cercando di ricucire lo strappo con la Roma per riavviare la trattativa per Under e anche in prospettiva per Veretout.

“Si proverà a ricucire con la Roma per Under. Perché del club giallorosso piace Veretout, ormai balzato al primo posto nell’interesse del club azzurro, anche se Gattuso vede il francese meglio come playmaker: uno tra Demme e Lobotka di troppo?”.