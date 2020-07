Tre mesi senza sesso? La “bolla” NBA ha un problema: i giocatori non reggeranno

Espn: “alcuni di loro non durerebbero tre settimane senza donne, figurarsi tre mesi…”. E i servizi di sesso online offrono abbonamenti gratuiti ai giocatori

Tre mesi confinati a Disney World, senza sesso. La “bolla” NBA di Orlando ha un problema pratico: secondo molti il malumore dei giocatori davanti ad una prospettiva di castità assoluta di 90 giorni comincia a farsi sentire, prima ancora di chiudersi dentro per completare la stagione del basket USA.

Secondo Marca, che solleva la questione, l’ingresso agli ospiti sarà consentito solo dopo il primo turno dei playoff. “In molti credono che la bolla NBA scoppierà a causa delle esigenze sessuali dei giocatori”.

“Pensiamo davvero che le” attività ricreative “a cui sono abituati questi ragazzi resteranno paralizzate per tre mesi?“, chiede Stephen A. Smith, analista di ESPN. “Qualcuno deve dirlo: i ragazzi che sono sposati senza le loro mogli, i ragazzi che non sono sposati senza una donna… non durerebbero tre settimane, figurarsi tre mesi”.

Marca scrive che ci sono giocatori della NBA noti per la loro promiscuità, o la loro passione per i locali di streeptease. Ci sono siti web su cui puoi scommettere quali celebrità riusciranno per prime ad entrare a Disney World: le sorelle Jenner e Kardashian sono in cima alla lista. Servizi in streaming di sesso online hanno offerto i loro servizi gratis ai giocatori per e-mail, ha rivelato Fred Katz di The Athletic.

Mike Young, direttore delle prestazioni di Athletic Lab, che ha studiato nel 2016 il rapporto tra le prestazioni sessuali e e quelle sportive ritiene che “la mancanza di contatto fisico sarà uno dei maggiori stress test. Una o due settimane probabilmente non saranno un grosso problema, ma più di sei settimane…”.