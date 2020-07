Top e Flop: Politano l’uomo partita del Napoli. Bastos l’uomo in meno della Lazio

Dybala rappresenta la luce della Juventus, specie nei momenti difficili. Denswil anello debole della difesa del Bologna. Una sciagura. Chissà se e quando giocherà di nuovo titolare

Top

Dybala (Juventus) elettrico, eclettico, vivace. Rappresenta la luce della Juventus, specie nei momenti difficili. La ciliegina di un’ottima partita è l’assist al bacio servito a Ronaldo per il goal del 2-0.

Politano (Napoli) sostituisce un evanescente Callejon al settantesimo minuto. E’ l’uomo partita. Con una bordata terrificante, nel tempo di recupero, regala 3 punti al Napoli. È il primo goal in maglia azzurra.

Rebic (Milan) si intende alla perfezione sia con Ibra che con Hernandez. Crea occasioni, assiste i compagni, inventa giocate deliziose, realizza l’undicesimo goal in campionato.

Flop

Babacar (Lecce) spettatore non pagante dell’incontro. Viene fermato, in ogni occasione, dalla difesa del grifone. Esce per infortunio.

Denswil (Bologna) anello debole di una allegra ed approssimativa difesa rossoblu’. È in ritardo oltre che fuori posizione in 3 dei 5 goal subiti. Una sciagura. Chissà se e quando giocherà di nuovo titolare

Bastos (Lazio) l’uomo in meno della Lazio. Impresentabile. Scoordinato, fuori tempo, distratto. Propizia un rigore per la Juventus parando il sinistro di Ronaldo.