Szoboszlai, il ds del Salisburgo: “Nulla è ancora deciso per il suo futuro”

Il direttore sportivo del Salisburgo, Cristoph Freund, intervistato da SKY Sport Austria, ha parlato del futuro di Dominik Szoboszlai, gioiellino classe 2000 che è stato accostato al Napoli

“Per me sarà uno dei migliori centrocampisti in Europa nei prossimi anni. Ha tutte le qualità che servono. Se continua a lavorare in questo modo, gli si apriranno tantissime porte. Forse resterà ancora con noi in autunno… vedremo. Nulla è stato ancora deciso. È un giocatore speciale.”