Sky UK: Anche l’Everton su Boga

Carlo Ancelotti apprezzerebbe molto l’attaccante del Sassuolo da tempo nel mirino del Napoli

Continua la presunta battaglia a distanza tra il Napoli e l’Everton. Dopo le voci sull’interesse per il centrocampista Allan, oggi Sky Sport UK ha parlato di Boga. Il calciatore del Sassuolo è uno dei grandi obiettivi di mercato del Napoli in vista della prossima stagione, ma secondo l’emittente inglese anche Carlo Ancelotti vorrebbe l’attaccante del Sassuolo per la prossima stagione.