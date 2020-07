Sky: “Immobile ha caratteristiche simili a Osimhen, ma il Napoli preferisce investire sui giovani”

Luca Marchetti, l’esperto di calciomercato di Sky ha fatto il punto sulla trattativa relativa ad Osimhen ai microfoni di Radio Marte

Marchetti ha anche parlato di Immobile e della presunta trattativa col Napoli

“Osimhen è il primo nome nella lista di Gennaro Gattuso. Il suo idolo è Didier Drogba, ama attaccare lo spazio ed ha una buona fisicità. Anche Ciro Immobile ha caratteristiche simili, ma la verità è che la Lazio non lo dà via a meno di offerte clamorose, e per come lavora il Napoli non sarebbe una cosa congrua in base a ciò che ha fatto finora. Calcisticamente parlando, Immobile è arrivato nell’età della maturità e il Napoli, che non ha paura di spendere soldi per il cartellino, investe però sui giovani e non sui trentenni”.