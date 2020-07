Sconcerti: “E’ un campionato di splendide perdenti”

A Tuttomercatoweb. “Lazio e Inter si sono fermate da sole, l’Atalanta è partita tardi. Conte? Quando hai questo stile borderline, non puoi non aspettarti un crollo, prima o poi”

Il giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com. Ha commentato il campionato in corso.

A quale lupo bisogna stare attenti in casa Inter e Juve?

“Non credo ci siano. E’ stato un campionato di splendide perdenti. Lazio e Inter si sono fermate da sole, l’Atalanta è partita tardi . Non ho visto un campionato equilibrato. Con questi arbitraggi poi temo per Champions ed EL, con arbitri che sorvoleranno su tanti interventi che noi sottolineiamo in modo esasperato”.

Sulla Champions:

“ La qualità conterà certamente, ma anche la corsa, soprattutto a Ferragosto. E l’Atalanta corre e si adatta agli avversari . Il Psg è migliore, ha più qualità, ma non giocano da 5 mesi. L’Atalanta troverà poi due squadre alla sua altezza, nel caso passasse. L’Atalanta ha perso tre partite in autunno e lì ha complicato il suo campionato”.

Sul caos rigori:

“Spero che la regola sui falli di mano sia rivista, serve solo all’arbitro, che viene liberato dal giudicare la volontarietà o meno. Non si può giocare con la mano ma non si può nemmeno dire che ogni volta che il pallone tocca la mano è punizione. Altrimenti i giocatori cominciano a mirarla. Ma già sta capitando questo. E’ la televisione che ha inguaiato gli arbitri, perché prima non c’era verifica. Quando la gente diventa in grado di giudicare, devi cambiare la regola e riportare le gente nell’ignoranza”.