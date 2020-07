Sarri: “Questo scudetto non è scontato, è ancora da soffrire, da vincere”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo.

Su De Zerbi:

Sullo scudetto:

“Questo scudetto non è scontato, è ancora da soffrire, da vincere. Non penso che qualcuno sia così superficiale da darlo per scontato, nello sport il risultato scontato non esiste nella maniera più assoluta. All’esterno non lo so, mi isolo dalla critica e non entrerò mai in un social per scelta di vita”.