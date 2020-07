Sarri: “Chiellini? Sarà a disposizione dopo questa partita o subito dopo”

In conferenza stampa: “In termini di movimento dico che è sbagliato giocare domani al pomeriggio, da allenatore della Juventus dico che domani c’è la partita alle cinque del pomeriggio e si gioca per vincere”

Alla vigilia del derby con il Torino, l’allenatore della Juve, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa.

Un anno fa disse che voleva vedere la sua Juve, Genova in tal senso è un punto di arrivo o di partenza?

Juve favorita nel derby, cosa dirà ai suoi?

“Che questo è un derby, sappiamo che dobbiamo affrontare una squadra motivata e per motivi diversi per loro è sempre più importante. Quando una squadra può contare su queste motivazioni, noi dobbiamo essere bravi a pareggiare questo livello sennò diventa complicato”.

Su Chiellini:

Cosa cambia dover giocare questa partita al pomeriggio?

“Il pubblico a volte può tirarti fuori dalle situazioni complicate in partite, resta però l’abitudine di giocare nel proprio campo specie nel prepartita. In questi momenti bisogna sempre chiari e precisi: in termini di movimento dico che è sbagliato giocare domani al pomeriggio, da allenatore della Juventus dico che domani c’è la partita alle cinque del pomeriggio e si gioca per vincere”.

Su Bernardeschi…

“Bernardeschi è in un momento in cui sta bene. Douglas Costa in questo meriterebbe di giocare ma in corsa può diventare letale per le avversarie, ecco perché magari lo facciamo subentrare”.