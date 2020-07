Radio Kiss Kiss: A Bergamo il Napoli approfitterà per parlare di Ilicic

Secondo Valter De Maggio il Napoli intende approfittare delle prossime due gare con Atalanta e Roma per parlare di mercato riguardo a Ilicic e Under

Valter De Maggio, a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle prossime mosse di mercato del Napoli. Il club partenopeo sta portando avanti tutte le sue trattative in tempi rapidi perché punta a sbaragliare la concorrenza prima che il mercato entri nel vivo.

“Da quelle che sono le notizie in nostro possesso, giovedì, in occasione di Atalanta-Napoli i dirigenti delle due squadre parleranno di Ilicic, così come domenica con i dirigenti della Roma si parlerà di Under approfittando della partita del San Paolo tra Napoli e giallorossi”.