Pioli: “Sto bene a Milanello. Ibra? Vediamo gli allenamenti di oggi e domani”

In conferenza stampa: “Tutto il gruppo è concentrato per dare il meglio per questo club. Contano le cinque partite che mancano. Siamo diventati una squadra”

Alla vigilia della partita contro il Bologna, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa.

“Contano queste cinque partite che mancano. La classifica deve essere ancora migliorata e dobbiamo ancora centrare i nostri obiettivi. Il lavoro che è stato fatto è stato continuo e non poteva dare certi risultati subito. Il nostro handicap, era che non riuscivamo a concretizzare ma siamo diventati squadra. Tanti fattori hanno contribuito ad essere ciò che siamo adesso, una squadra con equilibrio, Si è lavorato tanto e con nuove idee e con un nuovo modo di stare in campo. Ma stiamo parlando troppo del futuro, dobbiamo restare sul presente e sul Bologna. Ha già vinto a Milano contro l’Inter, sta bene fisicamente, mentalmente e tatticamente e servono solo gambe cuore e concentrazione. Dobbiamo continuare a insistere”.

Sul suo rapporto con il Milan.

“Sto bene a Milanello, c’è un livello professionale eccellente e strutture eccezionali. Tutto il gruppo è concentrato per dare il meglio per questo club. Sappiamo che questi 15 giorni potranno significare tanto per il nostro presente. Non abbiamo tempo che pensare alla partita di domani. Obiettivo è il quinto posto? E’ quello di fare più punti possibili e fare il meglio di noi stessi. Chiaro è che vogliamo raggiungere l’Europa League direttamente, sarebbe obiettivo importante e dobbiamo vincere più partite possibili. Il futuro? Tutti devono esser protagonisti di queste partite, poi si vedrà cosa accadrà“.

Su Ibrahimovic e la partita di domani.

“Domani sarà una sfida molto difficile, abbiamo possibilità di fare bene. Di fronte avremo un avversario aggressivo che non ci farà giocare, dobbiamo essere bravi dal punto di vista tecnico e giocare ad un livello alto. Mihajlovic ha fatto un capolavoro e un lavoro incredibile, ha messo in campo squadra con idee, sicuramente ha preparato la partita per crearci difficoltà. Ibrahimovic? Vediamo gli allenamenti di oggi e domani. Deciderò in base allo schieramento iniziale e a quanto sono importanti i cambi. Mettere qualità nel corso della partita è importante”.