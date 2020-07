Pioli: “Questo è il mio Milan. Ibra è il giocatore più forte che abbia mai allenato”

Reduce dalla vittoria sulla Lazio, Stefano Pioli e il suo Milan adesso dovranno affrontare la Juventus. Ne ha parlato oggi.

“Dovremo eccellere in tutto, perché giochiamo contro i migliori. Però direi che sì, questo è il mio Milan. In passato non ci eravamo riusciti con la continuità e la precisione che stiamo avendo in queste partite. Stiamo riuscendo a mettere in campo tutto quello che prepariamo durante la settimana. So di avere una squadra di qualità, degli ottimi giocatori e tanti professionisti“.