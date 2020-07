Napoli, lavoro differenziato per Llorente e Younes

Le ultime da Castel Volturno, in vista della sfida con l’Udinese di domenica. Seduta mattutina, lo spagnolo torna in campo dopo gli allenamenti in palestra

Seduta mattutina in programma oggi per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri stanno preparando la sfida con l’Udinese di domenica al San Paolo per la 34esima giornata di Serie A. Di seguito, il report dell’allenamento pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale.

La squadra si è allenata sui campi 2 e 3. Prima fase dedicata al riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passaggio e lavoro tecnico tattico con la rosa divisa in gruppi. In chiusura partitina a campo ridotto. Lavoro differenziato per Llorente e Younes.