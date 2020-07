Napoli, da sette anni il Comune non paga la Deputazione di San Gennaro. Debito di mezzo milione

Sul Mattino. Dal 2013 l’ente che gestisce la Cappella del santo patrono non riceve un euro e adesso quattro dipendenti sono a rischio licenziamento ed è difficile programmare la manutenzione del sito

Il Comune non ha soldi e dunque non paga la Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro. Lo scrive Il Mattino.

“Da sette anni, dal 2013, la Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro che gestisce uno dei siti più famosi al mondo, un vanto per Napoli, non riceve il sostegno economico dal Comune. Il debito accumulato dall’Ente sfiora il mezzo milione“.

Fino al 2013 il Comune ha fatto pervenire il contributo di 65mila euro, poi il flusso si è fermato

“tranne che per un paio di anni dove il contributo del Comune è stato di appena 5000 euro”.

I fondi forniti alla Deputazione servono per mantenere i dipendenti, 4 in tutto, due amministrativi e due custodi, necessari a tenere aperto il sito e per sostenere la polizza assicurativa. Ora i dipendenti rischiano il licenziamento e non si può programmare la manutenzione ordinaria.