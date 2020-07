Mini-album speciale Panini con soli 20 giocatori: per il Napoli c’è Demme

La Lega Serie A, in collaborazione con Panini, ha realizzato una mini-collezione da 20 figurine, chiamata “RipartiAmo”

La Lega Serie A, in collaborazione con Panini, ha realizzato una mini-collezione di figurine, chiamata “RipartiAmo“. L’album in formato ridotto è composto da 4 pagine e vi potranno essere attaccate 20 figurine dedicate ciascuna ad un calciatore di ogni squadra di Serie A ritratto davanti ad luogo simbolo della città per cui gioca.

Per il Napoli è stato scelto Diego Demme, che posa a piazza del Plebiscito.

Panini distribuirà a tutte le squadre 50 kit comprensivi di alubum e figurine, che potranno essere utilizzati per operazioni di charity sul proprio territorio. Per i collezionisti, il mini-album sarà acquistabile dal 31 luglio a 9,90 euro.