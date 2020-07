Milik vicino alla Juve, De Laurentiis vuole Bernardeschi come contropartita

Sul Mattino. Il prezzo della cessione è 45 milioni. Si attende l’offerta di Paratici. Finora nulla di concreto

“Milik è molto vicino alla Juventus. O almeno questa sono certi sia la verità dalle parti di Castel Volturno. Dunque, c’è attesa per quando Paratici formalizzerà l’offerta. I segnali che sono arrivati alla Continassa tramite l’entourage del polacco fissano in 45 milioni di euro il prezzo per la cessione. Ma è solo una base di partenza. De Laurentiis non direbbe di no se nell’operazione venisse inserito Bernardeschi, ma fino ad adesso sono solo voci perché non c’è nulla di fatto”.