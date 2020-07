Milik entra in campo come se gli avessero detto: “Capo è ‘a vosta ‘a machina? S’addà spustà!”

Fabìan perdona loro perché non riconoscono quello che vedono! E’ come se ad un cultore di musica neomelodica gli fai vedere la Turandot

1) Elmas in turco vuol dire diamante in napoletano macedonia di cazzimma, sorgente inesauribile di energia che smette di sgorgare solo quando il Var perde cinque minuti per contare le pellicine sulle mani di Manolas. Stranezze barbare

2) Fabìan perdona loro perché non riconoscono quello che vedono! E’ come se ad un cultore di musica neomelodica gli fai vedere la Turandot, la troverà noiosa, banale e lenta. Tu vedi spazi dove molti trovano porte chiuse…dalla competenza😍

3) Primo tempo ad una porta, Lobotka inchiodato sempre nel posto giusto, gli manca solo la base poi pare un giocatore di Subbuteo, Ciro la sblocca e sembra una serata tranquilla….

4)…Rientriamo in campo e senza motivo Mertens regala un corner al Genoa e ovviamente veniamo puniti, perché noi veniamo sempre punti, pure quando Politano sbaglia a tirare e piglia la traversa. Mai una gioia al posto di Lete sarebbe carino😁

5) Ogni volta Lozano entra in campo e sa che ha tutta Napoli che gli ricorderà un avo, ma lui non lo sa e corre, entra corre e segna. Non importa se resta, se va via, importa che in Messico anche stasera sarà fiestaaaaa perché lui, solo per noi, è un pacco ma in patria è tipo Speedy Gonzales o il Chchén Itzà un’icona nazionale 😎

6) Milik sta sempre cchiu sfasteriato entra come quello che dopo che ha parcheggiato con quaranta gradi, ha scaricato sedie, ombrelloni, borse e borsette, si siede sotto l’ombrellone e si sente “Capo è ‘a vosta ‘a machina? S’addà spustà!” 😓

7) Esprimiamo a tratti finalmente un gioco apprezzabile, siamo solidi e continui, siamo sul pezzo aspettando la Champion’s, ruotiamo gli uomini na’ bellezza e siamo già a metà del percorso…della prossima stagione💪

Forza Napoli Sempre e Comunque