Mihajlovic: “Questo calcio senza pubblico mi fa schifo, spero finisca presto”

Il tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce. Tra i temi anche Musa Jawara, sparito dal campo dal 5 luglio, quando segnò a San Siro contro l’Inter.

“Non ha giocato sia per scelta tecnica e sia per preservarne l’equilibrio. Quel giorno a Milano ne avevamo bisogno perché c’erano altri infortunati, ma in questo momento è più importante vedere Skov Olsen, a cosa mi può servire e se mi può servire. Perciò faccio giocare lui, per capire. Poi l’ho fatto anche per proteggere un po’ Musa, dopo quel gol è successo un gran casino, casino positivo, si parlava troppo di tutto e non volevo si montasse la testa: deve tenere i piedi per terra“.