MF: il Monza di Berlusconi in rosso di 9,25 milioni nel 2019

Un disavanzo che è molto cresciuto rispetto ai -1,68 milioni dell’esercizio precedente e che andrà coperto dalla Fininvest, proprietaria del club brianzolo

Mentre Berlusconi e Galliani festeggiano la promozione del Monza in Serie B e parlano del sogno di portarlo in A per affrontare il Milan, la società deve mettere per un attimo i piedi per terra e guardare anche ai conti. Secondo quanto riporta Milano Finanza infatti il club di Berlusconi ha chiuso l’esercizio 2019 con un rosso di 9,25 milioni di euro. Un disavanzo che è molto cresciuto rispetto ai -1,68 milioni dell’esercizio precedente

La perdita importante dello scorso anno è stata integralmente coperta facendo ricorso ai versamenti in conto capitale garantiti dal socio unico. Fininvest infatti, proprietaria del club brianzolo del settembre 2018, aveva già garantito capitali per 11 milioni.

Adesso però occorre pensare anche al prossimo anno e alla nuova avventura che costerà non poco alle tasche di Berlusconi dal momento che il Monza è già partito con la campagna acquisti.

Nel frattempo, sono già arrivati main sponsor di rango quali Edison, Esselunga, Lete, Enervit, Rete105 (gruppo Mediaset), Wind3 e Kia.