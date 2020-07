Mertens infortunato e Milik squalificato per la sfida contro il Parma

Il polacco, che era subentrato a Mertens per un lieve infortunio, si è fatto ammonire ed essendo diffidato salterà la partita di mercoledì

Troppa foga per Milik al suo ingresso in campo avvenuto sul finire del primo tempo per sostituire Mertens sofferente. Dopo aver siglato il gol del pareggio, l’attaccante polacco si è fatto ammonire durante la prima frazione di gioco contro l’Udinese. Milik, che era diffidato, salterà la sfida di mercoledì contro il Parma.

Potrebbe essere un bel grattacapo per il tecnico del Napoli dal momento che Mertens era uscito poco prima per un infortunio e potrebbe non essere disponibile mercoledì. Chissà che non possa essere la volta buona di vedere Lozano al centro dell’attacco del Napoli