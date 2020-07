Mertens: “Adoro fare quello che faccio. Mi godo in pieno ogni momento”

Il post dell’attaccante belga su Instagram: “So che ogni carriera è fugace e che ci saranno momenti in cui non avrò le opportunità che sto avendo in questo momento, quindi ne approfitto in pieno”

In un post su Instagram, l’attaccante belga del Napoli, Dries Mertens, ha espresso la sua gioia nel dedicarsi a ciò che più gli piace, il calcio. Ha scritto di godere appieno di ogni momento, consapevole della fugacità della carriera di un giocatore, ma di sapere approfittare dei singoli momenti, per viverli fino in fondo.

Queste le sue parole:

“Adoro fare quello che faccio. So che ogni carriera è fugace e che ci saranno momenti in cui non avrò le opportunità che sto avendo in questo momento, quindi ne approfitto in pieno e mi godo ogni piccola parte di esso 💙”.