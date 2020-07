Meret: «Il mio futuro? Dipende dalla società. Vorrei restare a lungo a Napoli»

Il Corriere dello Sport ha oggi un’intervista esclusiva con Alex Meret che stasera sarà protagonista in campo contro la Roma. Il suo primo ricordo del Napoli non è certamente dei più felici, considerando che si è infortunato praticamente appena arrivato.

«Secondo giorno di allenamento, stiamo giocando una di quelle partitine che aiutano a smaltire e servono per prendere confidenza con le idee tattiche. C’è un pallone che arriva in verticale, per il taglio dell’esterno, io mi tuffo e..mi ritrovo in uno studio medico per gli esami strumentali, cinque mesi persi»