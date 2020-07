Mattino: Osimhen verso il cambio agenti. Il Napoli dovrà trattare con nuovi intermediari

Nell’affare per portare Victor Osimhen in azzurro si inserisce il caos relativo agli agenti dell’attaccante del Lille. Il nigeriano ha deciso di affidarsi ad un nuovo entourage, lo scrive il Mattino. Questo determina che Giuntoli dovrà trattare con nuovi interlocutori.

“Gli agenti di Osimhen, insieme al nigeriano, incontrarono il presidente azzurro a Capri per conoscere la proposta ma ora l’attaccante potrebbe decidere di cambiarli e starebbe, infatti, decidendo di affidarsi a un nuovo entourage (in questi giorni si stanno infatti muovendo intorno a lui altri procuratori e intermediari): in tal caso sarebbero nuovi gli interlocutori con i quali il Napoli dovrebbe avviare una nuova trattativa. Di base resta il fatto che la decisione finale sarà comunque sua ma poi la trattativa dovrà essere portata a termine dai suoi procuratori con il club azzurro, l’unico che finora si è mosso in maniera ufficiale, anche se di qui in avanti non è escluso che possa farlo qualche altra società (la Premier League resta la tentazione maggiore ma al momento non è arrivata ancora nessuna offerta da squadre inglesi)”.