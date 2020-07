Malagò: “Sport di contatto? Siamo con Spadafora, per riaprirli”

Il presidente del Coni: “Palestre scolastiche utilizzate per le lezioni scolastiche? Un vero dramma. E’ sacro che ci sia spazio per le necessità delle classi, ma non si può fare a danno dell’attività motoria”

Al termine della giunta del Coni tenutasi questa mattina, il presidente Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni. Innanzitutto ha parlato del problema relativo alle palestre scolastiche, che potrebbero restare chiuse e riutilizzate come aule per fare più spazio alle classi.

“Un dramma vero, i quattro quinti delle associazioni sportive organizzano la loro attività nelle palestre scolastiche. È sacro che ci sia spazio per le necessità delle classi, ma non si può fare a danno dell’attività motoria. Sono dispiaciuto che non ci si sia dedicati alla scuola, che considero la madre di tutte le battaglie, preferendo concentrare l’attenzione verso altre cose che invece funzionavano bene”.

Malagò ha anche parlato degli sport di contatto.

“Il mondo dello sport sta con il ministro Spadafora per riaprire l’attività degli sport di contatto. Siamo naturalmente rispettosi dei paletti fissati dal Comitato Tecnico-Scientifico. Purtroppo c’è grande confusione con alcune regioni che hanno dato un via libera, ma un via libera non completo, che in qualche caso si presta a diverse interpretazioni“.